Cezaevinden çıkan 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İnfaz düzenlemesinin ardından cezaevlerinden tahliyeler yapılırken, Alanya'ya gelecek olanlar için otogarda tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Dalaman Cezaevi'nden dün şartlı tahliye edilen 50 mahkum ilçeye geldi. Otogarda hızlı koronavirüs testi yapılan 2 kişinin sonucu pozitif çıktı. Detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye götürülen 2 kişinin, gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Şartlı tahliye edilen diğer hükümlülerin de sosyal mesafeye uygun olarak evde 14 gün boyunca karantinada olacağı kaydedildi.