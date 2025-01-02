  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cezaevinden çıktığı gün dehşet saçtı

Cezaevinden çıktığı gün dehşet saçtı

Güncelleme:

Adana'da cezaevinden tahliye olan E.K. (27), ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu F.Ş.'yi (22) sokakta tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, 27 Aralık’ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3000’inci Sokak’ta meydana geldi. 2023’te ‘Kasten yaralama’ suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan E.K., arkadaşı A.A. ile birlikte husumetli olduğu F.Ş.’in yanına gitti. Sokakta taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.’nın belindeki silahı çıkarmasıyla Ş. kaçmaya başladı. E.K., F.Ş.’yi tabancayla sırtından vurduktan sonra A. ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ş., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BARIŞTIRMAK İSTEDİĞİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K.’nın, 8 Haziran 2022’de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle aralarında tartışma çıkan M.S. ile K.T.’yi (25) barıştırmak için buluşturduğu belirlendi. Barış buluşmasında çıkan tartışmada ise T.’nin, tabancayla S.’yi öldürdüğü belirtildi.

İNTİKAM İÇİN AĞABEYİ ÖLDÜRÜLDÜ

S. ailesinin bu cinayetten sorumlu tuttuğu E.K.’ya husumet güttüğü, K.’nın cezaevinde olması nedeniyle ağabeyi A.K.’nın öldürülmesine karar verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine M.S.’nin ağabeyi Y.S.’nin (31), 2 Eylül 2023’te aynı mahalledeki evine gittiği A.K.’yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü ifade edildi.

Adana'da cezaevinden tahliye olan E.K. (27), ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu F.Ş.'yi (22) sokakta tabancayla vurarak öldürdü.

HAKKINDA İFADE VERENİ ÖLDÜRDÜ

Cezaevinden çıkan E.K.’nin, S.’nin öldürüldüğü olayda hakkında polise ifade veren Ş.’ye husumet güttüğü, mahallede kendisiyle ilgili konuşmasından dolayı ağabeyinin öldürüldüğünü düşündüğü bildirildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, E.K. ile A.A.’nın saklanmak için Sarıçam ilçesindeki bir eve gittiğini belirleyip, bölgede araştırma yaptı. Sokakta polisi görünce kaçmaya çalışan K. ile A., yapılan takiple yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen A.A., sorgusunda, “Emrah silahı bana verip, F.’yi vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, F.’yi öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok” dedi. E.K. ise tabancayı A.’nın kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K. ile A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 

DHA

Etiketler adana cezaevi intikam cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor: İşte masadaki rakamlar Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor: İşte masadaki rakamlar Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geri dönüyor Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım Victor Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım 11 ilde birbirinden lüks 50 araca el konuldu 11 ilde birbirinden lüks 50 araca el konuldu Ankara'da büyük yolsuzluk skandalı: 18 kişi gözaltına alındı Ankara'da büyük yolsuzluk skandalı: 18 kişi gözaltına alındı Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti Üniversitelilerin yalıdaki yılbaşı partisi polis baskınıyla bitti Karadağ'da peş peşe saldırılar: En az 10 ölü Karadağ'da peş peşe saldırılar: En az 10 ölü Erdoğan kabine revizyonu için kolları sıvadı: En az 5-6 bakan yolcu Erdoğan kabine revizyonu için kolları sıvadı: En az 5-6 bakan yolcu Termometreler eksi 15'i gördü, her şey buz tuttu Termometreler eksi 15'i gördü, her şey buz tuttu Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Mahkemeden ''kredi borcu'' kararı: Banka parayı iade edecek Mahkemeden ''kredi borcu'' kararı: Banka parayı iade edecek Devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi Devrik lider Beşar Esad'a suikast girişimi İYİ Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi İYİ Parti'de istifalara bir yenisi daha eklendi Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı Asgari ücreti tam isabet bildi, emeklinin zam oranını açıkladı Belirtileri karın ağrısı, ishal ve kabızlık... Milyonlarca kişide görülen bu hastalığa dikkat Belirtileri karın ağrısı, ishal ve kabızlık... Milyonlarca kişide görülen bu hastalığa dikkat Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Liselilerin meydan kavgası kamerada: Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Marmara Denizi'nde korkulan oldu: 7 hafta içinde her yere yayıldı Marmara Denizi'nde korkulan oldu: 7 hafta içinde her yere yayıldı Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor Atkı ve bereleri hazır tutun: İstanbul'a günlerce sürecek kar yağışı geliyor Bahçeli ve Dervişoğlu karşı karşıya gelince... Bahçeli ve Dervişoğlu karşı karşıya gelince...