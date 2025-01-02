Cezaevinden çıktığı gün dehşet saçtı

Adana'da cezaevinden tahliye olan E.K. (27), ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu F.Ş.'yi (22) sokakta tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, 27 Aralık’ta saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3000’inci Sokak’ta meydana geldi. 2023’te ‘Kasten yaralama’ suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan E.K., arkadaşı A.A. ile birlikte husumetli olduğu F.Ş.’in yanına gitti. Sokakta taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.’nın belindeki silahı çıkarmasıyla Ş. kaçmaya başladı. E.K., F.Ş.’yi tabancayla sırtından vurduktan sonra A. ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ş., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BARIŞTIRMAK İSTEDİĞİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.K.’nın, 8 Haziran 2022’de aynı mahallede ev kurşunlama söylentisi nedeniyle aralarında tartışma çıkan M.S. ile K.T.’yi (25) barıştırmak için buluşturduğu belirlendi. Barış buluşmasında çıkan tartışmada ise T.’nin, tabancayla S.’yi öldürdüğü belirtildi.

İNTİKAM İÇİN AĞABEYİ ÖLDÜRÜLDÜ

S. ailesinin bu cinayetten sorumlu tuttuğu E.K.’ya husumet güttüğü, K.’nın cezaevinde olması nedeniyle ağabeyi A.K.’nın öldürülmesine karar verdiği ileri sürüldü. Bunun üzerine M.S.’nin ağabeyi Y.S.’nin (31), 2 Eylül 2023’te aynı mahalledeki evine gittiği A.K.’yı tabancayla başından vurarak öldürdüğü ifade edildi.

HAKKINDA İFADE VERENİ ÖLDÜRDÜ

Cezaevinden çıkan E.K.’nin, S.’nin öldürüldüğü olayda hakkında polise ifade veren Ş.’ye husumet güttüğü, mahallede kendisiyle ilgili konuşmasından dolayı ağabeyinin öldürüldüğünü düşündüğü bildirildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, E.K. ile A.A.’nın saklanmak için Sarıçam ilçesindeki bir eve gittiğini belirleyip, bölgede araştırma yaptı. Sokakta polisi görünce kaçmaya çalışan K. ile A., yapılan takiple yakalandı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen A.A., sorgusunda, “Emrah silahı bana verip, F.’yi vurmamı istedi ancak yapmadım. Sonra silahı geri alıp, F.’yi öldürdü. Benim olayla bir ilgim yok” dedi. E.K. ise tabancayı A.’nın kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K. ile A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

DHA