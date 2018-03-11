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  4. 11 Mart 2018 17:44

Cezaevinden izin aldı karısını öldürdü !

Ankara'da cezaevinden izin alıp çıkan adam, 23 yaşındaki eşini defalarca bıçakladı.

Cezaevinden izin aldı karısını öldürdü !
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Ankara'da kocasının defalarca bıçakladığı 23 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Başkent Ankara’daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan mahkûm Fevzi Ç.  (26) ile eşi İlknur Ç. (23) arasında, Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'ndeki evlerinde dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

Fevzi Ç. mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca yaraladı. 15 bıçak darbesiyle ağır yaralanan, bir çocuk annesi İlknur Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerin ardından İlknur Ç'nin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup  Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Cinayetin ardından evinden ayrılan Fevzi Ç'nin ise 4 yaşındaki kızını kayınvalidesine bırakıp polise teslim olduğu öğrenildi.

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