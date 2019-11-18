Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı: 2 ölü

İzmir'in Buca ilçesinde, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz S. (24), sevgilisi olduğu ileri sürülen 1 çocuk annesi Melisa K.'yi (24) pompalı tüfekle öldürdü. Şehmuz S., daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Melisa K.'nin öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karanfil Mahallesi 1108 Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz S., sevgili olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Melisa K.'in yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Melisa K. kendini elektro şok cihazı ile korumaya çalıştı. Bu sırada Şehmuz S. ise yanında getirdiği pompalı tüfekle Melisa K.'ye ateş etti. Melisa K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Şehmuz S., aynı tüfekle yaşamına son verdi.



Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Melisa K. ve Şehmuz S.'nin olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Melisa K.'nin ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise apartmanın sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı apartmanda olay yeri ekipleri incelemelerde bulundu. Melisa K. ve Şehmuz S.'nin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.