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  4. Cezaevinden izinli çıkıp eşini yaraladı!

Cezaevinden izinli çıkıp eşini yaraladı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde cezaevinden Covid-19 önlemleri kapsamında izinli olarak çıkan hükümlü, biri eşi, iki kişiyi silahla yaraladı.

Covid-19 salgını nedeniyle Antalya’nın Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıkan hükümlü B.D. (52), boşanma aşamasındaki eşini takip etti.

Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi’nde H.B. idaresindeki motosiklette bulunan eşi R.D’ye (34) ateş açan B.D. araçla olay yerinden kaçtı.

Motosiklet sürücüsü ile ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

Etiketler Alanya alanya cezaevi yaralı eşboşanma aşamasındaki eş
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