Cezaevinden izinli çıkıp, karısını uykusunda katletti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Y.S., karısını uykusunda boğarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan Y.S. tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; Y.S., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 3 gün izinli olarak çıktı. Eve giden S., 10 yıldır evli olduğu eşi E.S.'yi henüz bilinmeyen nedenle uykusunda boğdu. Olay sırasında yaşanan gürültü nedeniyle komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E. S.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsinin ardından kadının cenazesi memleketi olan Düzce’ye gönderildi.

Olayın ardından kaçan Y.S., polisin çalışması sonucu yakalandı. S., emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA