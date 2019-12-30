Cezaevinden izinli çıkmıştı... Sokak ortasında başından vuruldu !

Diyarbakır'da, cezaevinden izinli çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl (34), husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan Kızıl, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.



Diyarbakır'daki cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlü Şeyhmus Kızıl, dün geceyi Mezopotamya Mahallesi'nde oturan ablasının evinde geçirdi. Kızıl, bu sabah ablasının evinden çıkarken, site önünde, husumetli olduğu öne sürülen kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Kızıl, kanlar içinde yere yığılırken, kimliği belirsiz saldırgan da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Kızıl'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.



SALDIRI ANI KAMERADA

Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıyla ilgili polis, soruşturma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde ise saldırganın, siteden çıkan Şeyhmus Kızıl'a tabancayı doğrultup, ateşlediği ve hemen ardından kaçtığı anlar yer aldı.





