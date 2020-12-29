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  4. 29 Aralık 2020 15:40

Cezaevinden izinli çıktı, neler çaldı neler!

Aksaray’da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suçtan kaydı bulunan ve 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan 19 yaşındaki zanlı girdiği 6 evden hırsızlık yaptı.

Cezaevinden izinli çıktı, neler çaldı neler!
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son 1 ay da Fatih ve Ereğli Kapı mahallelerinde 3 evden altın ile farklı adreslerden 2 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı araştırmada şüphelinin 1 ay önce cezaevinden izinli çıkan ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 44 suç kaydı olan Muhammed K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis Muhammet K.'yi dün gözaltına aldı.

Muhammet K., yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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