Cezaevinden kaçıp, sokak ortasında eşini öldürdü

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 588 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevine giren Veysi Y. isimli şahıs, firar ederek baba evine dönen eşi Remziye Y.'ı sokak orasında pompalı tüfekle vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bir çocuk annesi Remziye Y. kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Y. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Öte yandan güvenlik güçleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.