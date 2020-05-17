CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, iki gün önce Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasındaki Yıldırım'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

CHP'nin avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklandığını duyurdu. Çelik, "RTE’nin Yargıya verdiği talimat ve RTE Yargısından anında görüntü! Lanet olsun! CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı! @kilicdarogluk'na karşı linç girişiminde 1 kişiyi tutuklamayan Yargı, talimata ses verdi! Hukuksuzlukların hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.

CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı!@kilicdarogluk ‘na karşı linç girişiminde 1 kişiyi tutuklamayan Yargı, talimata ses verdi!

Olaya ilişkin dün Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır. " ifadesine yer verilmişti.

CHP'Lİ MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ

CHP'li Muharrem İnce, CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

İnce, "Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız Eren kardeşim, ben 1983’te apoletli Kenan Paşa varken yaşadım, sen kravatlı Recep Paşa varken yaşıyorsun. Ölüm listeleri hazırlayanları ifadeye bile çağırmayıp AKP Genel Başkanının hedef göstermesiyle seni tutuklayan bu faşist düzen sona erecek." ifadelerini kullandı.