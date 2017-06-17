CHP yürüyüşünde 1 kişi gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü gününde, şüpheli 1 kişi yaka paça gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 3'üncü gündeki yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmazken, yürüyüş için özel ekip kurulduğu belirtildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nün 3'üncü gününde, şüpheli 1 kişi Kahramankazan girişinde gözaltına alındı. Polis ekipleri, yürüyüş kortejinin arkasında bulunan şüpheli kişiyi gözaltına almak istedi. Polise direnen şüpheli, güçlükle polis aracına bindirilerek, gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, gözaltına alınan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiğini ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yürüyüşü sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğü'yle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin kortej çevresinde ve güzergah üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin yoğun çaba harcadığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürüyüş için özel ekip kurulduğu öğrenildi.