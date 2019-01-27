CHP'de ortalık toz duman! Sürpiz istifa

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP PM'de belli olan CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarına tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifasıyla ilgili açıklama yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklaması doğrudur. Şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır" dedi.

Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım