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  4. 27 Ocak 2019 22:48

CHP'de ortalık toz duman! Sürpiz istifa

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı açıklama ile İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

CHP'de ortalık toz duman! Sürpiz istifa
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CHP'nin İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP PM'de belli olan CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarına tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti.

 CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Canan Kaftancıoğlu'nun  CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan istifasıyla ilgili açıklama yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklaması doğrudur. Şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır" dedi.

İşte ilçe ilçe CHP'nin İstanbul belediye başkan adaylarıİşte ilçe ilçe CHP'nin İstanbul belediye başkan adayları

 

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