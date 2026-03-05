CHP'li başkan bıçaklı saldırıya uğradı! Gözaltılar var

İzmir’de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, darbedildi ve bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darbedildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA