  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. CHP'li başkan bıçaklı saldırıya uğradı! Gözaltılar var

CHP'li başkan bıçaklı saldırıya uğradı! Gözaltılar var

CHP'li başkan bıçaklı saldırıya uğradı! Gözaltılar var
Güncelleme:

İzmir’de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde meydana geldi. CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, darbedildi ve bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darbedildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Etiketler CHP menderes ilçe başkanı Mehmet Emin Işık bıcaklı saldırı darp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler
Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak