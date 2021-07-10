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CHP'li başkan kazada hayatını kaybetti

CHP'li başkan kazada hayatını kaybetti

Antalya'da trafik kazası geçiren CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral (29) yaşamını yitirdi, sürücü Gizem A. ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Gizem A. yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaçlara çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Gizem A. ile yanındaki Deniz Demiral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye karşın Deniz Demiral kurtarılamadı. Deniz Demiral'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kondu.

CHP Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenilen Deniz Demiral'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Bu sırada Demiral’ın annesi Şerife Şenay Demiral, "Deniz'im ne olur kalk. Bana sürpriz yap. Ben sensiz ne yaparım" diye gözyaşı döktü.

Deniz Demiral'ın cenazesinin partisinin ilçe başkanlığında alınacak helalliğin ardından Akseki ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Durumu ağır olan sürücü Gizem A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

 

DHA

Etiketler antalya deniz demiral trafik kazası
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