CHP'li belediyeye yönelik soruşturmada onlarca yeni gözaltı var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkan yardımcısı, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklu olduğu soruşturma, kapsamlı bir operasyonla genişletildi.

"Suç örgütü kurma, zimmet, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla başlatılan süreçte, aralarında eski belediye başkan yardımcıları ve yapı kontrol müdürlerinin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

MASAK Raporları ve Dijital Kanıtlar Soruşturmanın Merkezinde

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, MASAK raporları ve şüphelilerin dijital materyallerinden elde edilen yazışmalar, usulsüzlüklere dair kritik detayları gün yüzüne çıkardı.

İddialara göre, bazı turizmci ve iş insanları, projelere aykırı yapıları için eski başkan Şükrü Sözen ve yakınlarına rüşvet sağladı.

Kamu Zararı ve Gözdağı İddiaları

Bilirkişi raporlarında, kamu ihalelerinin belirli firmalara menfaat karşılığı verilmesi sonucu milyarlarca liralık kamu zararı oluştuğu vurgulandı. Soruşturma kapsamında öne çıkan diğer iddialar ise şunlar:

Haksız Mal Edinme: Rüşvet olarak verilen taşınmazların "emanetçi" isimler üzerinden aklandığı, bazı belediye personelinin yakınlarına değerinin çok altında daireler verildiği belirlendi.

Baskı ve Gözdağı: Aleyhte ifade veren otel sahiplerinin, belediye içinden sızdırılan bilgilerle sahte ihbarlar yapılarak yüksek cezalarla cezalandırıldığı ve bu şekilde sektör üzerinde baskı kurulduğu öne sürüldü.

Malvarlığı Aklama: Suç gelirleriyle edinilen lüks araç, taşınmaz ve işletmeler üzerinden geniş çaplı bir aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar Sürüyor

Jandarma ekiplerinin sabaha karşı gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 36 şüpheli arasında, eski belediye yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda müteahhit ve otel sahibi de bulunuyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle sürdürdüğü soruşturmada, elde edilen yeni bulgularla birlikte adli sürecin derinleşmesi bekleniyor.

DHA