  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. CHP'li belediyeye yönelik soruşturmada onlarca yeni gözaltı var

CHP'li belediyeye yönelik soruşturmada onlarca yeni gözaltı var

Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski belediye başkan yardımcısı, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklu olduğu soruşturma, kapsamlı bir operasyonla genişletildi.

"Suç örgütü kurma, zimmet, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla başlatılan süreçte, aralarında eski belediye başkan yardımcıları ve yapı kontrol müdürlerinin de olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

MASAK Raporları ve Dijital Kanıtlar Soruşturmanın Merkezinde

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, MASAK raporları ve şüphelilerin dijital materyallerinden elde edilen yazışmalar, usulsüzlüklere dair kritik detayları gün yüzüne çıkardı.

İddialara göre, bazı turizmci ve iş insanları, projelere aykırı yapıları için eski başkan Şükrü Sözen ve yakınlarına rüşvet sağladı.

Kamu Zararı ve Gözdağı İddiaları

Bilirkişi raporlarında, kamu ihalelerinin belirli firmalara menfaat karşılığı verilmesi sonucu milyarlarca liralık kamu zararı oluştuğu vurgulandı. Soruşturma kapsamında öne çıkan diğer iddialar ise şunlar:

Haksız Mal Edinme: Rüşvet olarak verilen taşınmazların "emanetçi" isimler üzerinden aklandığı, bazı belediye personelinin yakınlarına değerinin çok altında daireler verildiği belirlendi.
Baskı ve Gözdağı: Aleyhte ifade veren otel sahiplerinin, belediye içinden sızdırılan bilgilerle sahte ihbarlar yapılarak yüksek cezalarla cezalandırıldığı ve bu şekilde sektör üzerinde baskı kurulduğu öne sürüldü.
Malvarlığı Aklama: Suç gelirleriyle edinilen lüks araç, taşınmaz ve işletmeler üzerinden geniş çaplı bir aklama mekanizması kurulduğu tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar Sürüyor

Jandarma ekiplerinin sabaha karşı gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 36 şüpheli arasında, eski belediye yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda müteahhit ve otel sahibi de bulunuyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle sürdürdüğü soruşturmada, elde edilen yeni bulgularla birlikte adli sürecin derinleşmesi bekleniyor.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı!
Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü!
Merdivenle girdikleri evdeki kadınlara kabusu yaşattılar!
Merdivenle girdikleri evdeki kadınlara kabusu yaşattılar!
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza!
Etiketler Manavgat şükrü sözen manavgat belediyesi rüşvet soruşturması ihaleye fesat karıştırma asayiş masak raporu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Paris'te Zeynep Bastık şov! Podyuma çıkıp mankenlere rakip oldu Paris'te Zeynep Bastık şov! Podyuma çıkıp mankenlere rakip oldu Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor... Durmak yok zamlara devam! Akaryakıta üst üste dördüncü zam geliyor... Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor Hava durumu raporu güncellendi: Kış geride kaldı, yağışlar gitti, hava sıcaklıkları artıyor Milli sporcu okul basıp, biri erkek diğeri kız ikiz kardeşleri dövdü! Milli sporcu okul basıp, biri erkek diğeri kız ikiz kardeşleri dövdü! Akaryakıtta çifte zam! Benzine de motorine de zam geldi! Akaryakıtta çifte zam! Benzine de motorine de zam geldi! Kabine'de yeni revizyon iddiası: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ardından 3 bakan daha değişiyor! Kabine'de yeni revizyon iddiası: Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ardından 3 bakan daha değişiyor! Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Milyonlarca emeklinin zamsız bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Yakıt krizi başladı, okullar kapandı, kamuda uzaktan çalışma başladı! Yakıt krizi başladı, okullar kapandı, kamuda uzaktan çalışma başladı! Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den korkutan haber Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den korkutan haber Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzel ismine dikkat çeken yanıt Dünyaca ünlü yıldızdan Türkiye'nin yılların yaşlandıramadığı güzel ismine dikkat çeken yanıt
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal imaj değişikliği: Altında eşi Başak Dizdar'ın imzası var ABD, Türkiye için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı! ABD, Türkiye için seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardı! Ünlü şarkıcının sahnesinde olay çıktı; resti çekti sahneyi terk etti! Ünlü şarkıcının sahnesinde olay çıktı; resti çekti sahneyi terk etti! Ekranların iddialı yapımında yaprak dökümü; güzel oyuncu diziden ayrılıyor... Ekranların iddialı yapımında yaprak dökümü; güzel oyuncu diziden ayrılıyor... Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan altın ve konut çıkmazındaki yatırımcılara kritik uyarı İran ateşkes için tek şartını açıkladı İran ateşkes için tek şartını açıkladı Türkiye'nin binlerce yıllık eşsiz ve gizemli piramit mezarları turizme kazandırılıyor Türkiye'nin binlerce yıllık eşsiz ve gizemli piramit mezarları turizme kazandırılıyor Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı! Gaziantep'e düşen füze ile ilgili dikkat çeken iddia: Ateşlendiği konum ''tanıdık'' çıktı! 14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü! 14 katlı apartmanda şiddetli patlama, ortalık bir anda savaş alanına döndü! Evli, mutlu ve çocuklu güzel oyuncu 3 milyon TL'lik yeni projeyi reddetti Evli, mutlu ve çocuklu güzel oyuncu 3 milyon TL'lik yeni projeyi reddetti