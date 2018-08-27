CHP’li eski başkana saldırı

Akşam saatlerinde CHP’li meclis üyesi Nurhan Çetinkaya ile birlikte akşam yemeğini Kınalıada’da bir restoranda yiyerek sohbet ettikten sonra, gemiye binmek için limana doğru ilerleyen Farsakoğlu’na, isminin Hakan Bozbıyık olduğu ifade edilen plaj işletmecisi bir kişi tarafından yumruk atıldığı öğrenildi. Yediği yumruğun etkisi ile yere düşen ve kafasını da çarpan Farsakoğlu’na, düştükten sonra da tekme atıldığı iddia edildi.

Kent Yaşam’dan Selvi Sarıtaç’ın haberine göre; olay sırasında Farsakoğlu’nun yanında bulunduğunu söyleyen Nurhan Çetinkaya, “Neye uğradığımı şaşırdım ve yerde kanlar içinde yattığını görünce şoka girdim. Neye uğradığımı şaşırdım. Aldığı darbeyle birlikte yere düştü ve düşmenin etkisiyle de kafasını çarptı. Çevredekilerinde yardımıyla ambulansı ve emniyeti aradık. Çok üzgünüm” dedi. Çevredeki vatandaşlarda 112 ambulans servisinin ve emniyet güçlerinin olay yerine geç gelmesinden dolayı şikayetlerini dile getirirken, Bostancı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne kaldırılan eski Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu’nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Kınalıada da Kumluk plajı işletmecileri Hakan ve Fatih Bozbıyık tarafından yapıldığı iddia edilen olayın, eski Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu"nun, belediye başkanlığı yaptığı dönemde sahillerin işgali ile ilgili işlem yaptığı için kişilerin husumet beslediğinden dolayı böyle bir olayı gerçekleştirdikleri düşünülüyor. Farsakoğlu'nun hayatı tehlikeyi atlattığı öğrenildi.