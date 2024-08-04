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CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği

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CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te mitingde fıstıkçıların sorunlarını anlatırken, yanına yaklaşan bir şahıs silahını çekerek havaya ateş açtı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çiftçiler, fıstık fiyatlarına tepki gösterdi. Çiftçilere destek vermek için Fıstıkçılar Sitesine giden CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç konuşma yaparken bir şahıs havaya ateş etti.

"Konuşturmam" diyerek bağıran şüpheli, Meriç'e yaklaşmaya çalışınca korumalar tarafından engellenirken, olay yerine gelen polisler silahlı şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Halk TV'ye konuşan Meriç, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Bu şüphelinin AK Partili olduğunun altını çizmek istiyorum. Bana yaklaştı ancak korumalar müdahale ettiler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Her ne olursa olsun.

Ben kendisiyle konuştum. Sıkıntısının ne olduğunu öğrenmek istedim. Özrünü diledi. Biz aramızdaki problemi halletmiş olduk.

 Silahına el konuldu. Gözaltına alındı. Biz şikayetçi olmadık. Kendisi hakkında muhtemelen kamu davası açılacak."

Etiketler melih meriç silahlı saldırı havaya ateş açtı
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