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CHP'li vekil Nail Çiler trafik kazası geçirdi

CHP'li vekil Nail Çiler trafik kazası geçirdi
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CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in de içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Çiler, kazdan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu araç trafik kazasına karıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi ancak herhangi bir yaralı olmadığı bilgisi gelince sağlık ekipleri geri döndü. Kocaeli Milletvekili Nail Çiler kazayı yara almadan atlattı.

İHA

Etiketler CHP Kocaeli nacil çiler trafik kazası TEM otoyolu
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