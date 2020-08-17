Çifte cinayet sonrası ''ciğerini soğutmak'' için dondurma yemiş!

Antalya'nın Aksu ilçesinde İsmail Y. (65), aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni İsmail Y.’yi (33) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Silah sesini duyup çıkan yeğeninin annesi Şerife Y. (65) ve yeğenin eşi Zahide Y.’ye (32) de ateş ederek yaralayan amca, yolda giderken serada çalışan Veli U.'yu (33) da tüfekle ateş ederek öldürdü. Çifte cinayet sonrası elindeki tüfekle dondurma alarak yediği öğrenilen İsmail Y., jandarmaya teslim oldu. İsmail Y.’nin rastgele açtığı sırada saçma isabet eden bir genç kız da yaralandı. Zahide Y., "Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş. Allah belasını versin" diyerek evin önünde gözyaşı döktü.



Olay, saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Y., aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan kardeşinin oğlu İsmail Y.’nin yan yana oturdukları evine gitti. Yeğen İsmail Y.’nin aracına bindiği sırada yanına yaklaşan amca İsmail Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle araca ateş açtı. Bunun üzerine araçtan inen yeğen İsmail Y., kaçmaya çalışırken amcası bu kez arkasından birkaç el daha yeğeninin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden yeğen İsmail Y. yere yığıldı.

ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İsmail Y., silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin annesi Şerife Y. ve yeğeninin eşi Zahide Y.’ye de ateş açtı. Şerife Y. göğsünden, Zahide Y. ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden İsmail Y., yolda yürürken yakın bölgede bir serada çalışan Veli U.'ya da henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan İsmail Y., bir marketten aldığı tahmin edilen dondurmayı yedikten sonra ise Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

RASTGELE ÇEVREYE DE ATEŞ ETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri yeğen İsmail Y.’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Serada yaralı halde bulunan Veli U. hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Yaralı Şerife Y., ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Elinden yaralanan Zahide Y. ise olay yerinde tedavi edildi. Amca İsmail Y.’nin çevreye rastgele ateş açtığı sırada olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evde oturan Tuğba A. adlı bir genç kızın da saçmaların hedefi olduğu belirlendi. Yaralı genç kız da hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

'CİĞERİNİ SOĞUTMAK İÇİN DONDURMA YEMİŞ'

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zahide Y., "Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş. Allah belasını versin" diyerek evin önünde gözyaşı döktü.

Jandarmanın gözaltına aldığı amca İsmail Y.’nin işlemleri sürerken, öldürülen İsmail Y. ile Veli U.'nun cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 20'nin üzerinde boş tüfek kapsülü bulundu.