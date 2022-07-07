Çifte cinayetin zanlısından kan donduran ifade

İstanbul'da avukat Servet B.'yi ardından kendisine dava açan Öznur T.'yi tabancayla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı.

Birbiri ardına gerçekleştirdiği saldırıların ardından kaçmaya çalışırken yakalanan Abdullah T.'nin işlemleri Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin işlediği cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi. Olayın faili Abdullah T.'nin 2014 yılında aynı pasajda işyeri bulunan Öznur T.'nin yeğeni Burak O. ile kavga ettiği ardından onu yaraladığı için 4 yıl 2 ay cezaevinde kaldığı tespit edildi. Bu olayın ardından T. ailesinin Abdullah T. aleyhine 930 bin liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.

"DAVAYI CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA ÖĞRENDİM"

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin Öznur T.'yi 2000 yılından bu yana tanıdığını belirterek, "Cezaevinden çıktıktan sonra hakkımda açılan 930 bin liralık tazminat davasını öğrendim." dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden de Avukat Servet B.'ye ve Öznur T.'ye davayı geri çekmesi için baskı yaptığı tespit edildi.

"CİNAYETLERİ İŞLEMEYE SABAH KALKTIĞIMDA KARAR VERDİM"

Şüpheli Abdullah T., 2019 yılında kendisine bir silah satın aldığını, cinayet işlemeye ise olay günü yataktan kalktığında karar verdiğini söyledi. Şüphelinin bayram tatili nedeniyle daha sonra bulamayacağını düşündüğü Avukat Servet B.'nin bürosuna gittiği ve müşteri olarak içeri girdiği öğrenildi. Şüpheli Abdullah T. "İçeri girdiğimde beni tanımadı. Daha sonra kendimi tanıtıp bana yaptıklarının cezasını çekeceklerini söyledim. Bana doğru hamle yapınca silahımı çıkarak ona doğru ateş açtım. Yere düşünce silahı elimde tuttuğum poşetin içine geri koyarak oradan ayrıldım." dediği öğrenildi.

"ÖZNUR T.'YE HİÇBİR SÖYLEMEDEN ATEŞ ETTİM"

Bu olayın ardından Büyükçekmece'de bulunan spotçular çarsına gittiğini anlatan Abdullah T. "Burada Öznur T.'ı aradım. Daha sonra onu bir dükkanın içinde gördüm. Hiç bir şey söylemeden ona yaklaşıp ateş ettim. Kaçmaya çalışırken esnafın müdahalesiyle yere düşünce yakalandım." dediği belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Abdullah T. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

AVUKAT SERVET B. SON YOLCULUĞUNA UĞRLANDI

İstanbul Bakırköy’de Abdullah T. tarafından öldürülen Avukat Servet B. için cenaze töreni düzenlendi. Avukat Servet B. için Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. B. için taziyeleri eşi Günsenin B. ve çocukları Ezgi B., Ali Selçuk M., İsmail Baran M., kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cübbesi tabutuna sarılan avukat, eşi ve çocuklarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. B.’nin cenazesi, Beylikdüzü’ndeki Kavaklı Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“AVUKAT BİR DAVANIN TARAFI DEĞİLDİR”

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Meslektaşımızın hunharca katledilmesinin toplumsal açıdan değerlendirilmesi aşamasında olduğumuz kanısındayım. Bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Toplumun bilmesi gereken bir şey var. Avukat bir davanın tarafı değildir. Avukat olmazsa savunma olmaz. Şimdi bu meslektaşımızı katleden katil zanlısını da bir avukat savunacak. Böyle bir konumdayız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok."

ÖZNUR T.'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Öldürülen Öznur T.'ın naaşı Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek. Avukat Servet B. ise Bakırköy adliyesinde gerçekleştirilen törenin ardından Eyüpsultan Camii'inde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

"BENİ VURMAYA DİYE GİTMİŞ"

Öldürülen kadının yeğeni Burak O., "2013'de beni vurdu. Dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş .Avukatı vurmuş, oradan benim evime doğru gitmiş. Orada beni bulamayınca dükkana gidip dükkanda kimi bulduysa sıkmış. Orada da benim öz teyzem vardı. 72 yaşında kadın tesbih çekerken göğsünden vurup kaçmış. olay bundan ibaret. Abisi de bunun geçen senelerde özbeöz oğlunu 16 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Ailece caniler. Beni vurmaya diye gitmiş. Teyzem de ben de davacıydı." dedi.

DHA