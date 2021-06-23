Büyükçekmece’de ikisi de 30 yaşında Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin öldürüldüğü çifte cinayette sır perdesi aralandı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde pazar gecesi saat 01.40'da yaşanan çifte cinayette, sokakta yürüyen Gökhan Denli ve Adalet Bike’nin yanına yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia edilen Denli ve Benli ile otomobilden inenler arasında tartışma çıktı. Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli'yi bıçakladı. Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Denli, hayatını kaybetti. Şüpheliler Adalet Bike'yi ise, zorla otomobile bindirip götürdü. Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürüp cesedini yol kenarına atıp kaçtı.

BIÇAKLAYIP, HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATMIŞLAR

Çifte cinayetin detaylarına ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre; Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu beliredi. Bike’nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi.

BİKE’NİN KOCASI, KAYINPEDERİ VE 2 KAYINBİRADERİ ARANIYOR

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca öldürülen Adalet Bike’nin evli olduğunu belirledi. Bu bilginin ardından çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, çifte cinayetin şüphelileri olarak genç kadının eşi M.B ile birlikte kayınpederi ve 2 kayınbiraderini arıyor. Polis olaydan sonra bulundukları aracı yaptıkları kaza sonrası bırakarak kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

CENAZE ALINDI

Gökhan Denli’yle birlikte öldürülen Adalet Bike’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Cinayet şüphelisi olarak aranan koca M.B’nin koluna da "Adaletim" yazılı dövme yaptığı, bunu da sosyal medyada paylaştığı görüldü. Öte yandan, sosyal medya hesaplarından sevgi paylaşımları da yapılan çiftin severek evlendikleri öğrenildi. Çiftin bir çocuğu olduğu belirtildi.