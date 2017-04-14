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  1. 14 Nisan 2017 15:22

Çifte infazda yeni detay: Adresi dönerci söylemiş !

Adana'da aile meclisinin kararıyla infaz edilen iki kadının kaldıkları evin adresini, döner siparişini getiren kişinin söylediği ortaya çıktı.

Çifte infazda yeni detay: Adresi dönerci söylemiş !
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Adana'da aile meclisi kararıyla öldürülen Senem Barık (30) ile akrabası Zeliha Sevgilibaş’ın (20) kiraladıkları evin adresini, döner siparişini getiren paketçinin söylediği ortaya çıktı.

Merkez Yüreğir İlçesi’nin Başak Mahallesi’ndeki boş tarlada 10 Nisan’da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem Barık ile 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş’ı işkence yaptıktan sonra pompalı tüfek ile öldürdükleri belirlenen Barık’ın kayınpederi Hikmet Barık (65), kayınbiraderleri Davut (37),  Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut’un oğulları O. (17) ve Doğan Barık (19) tutuklandı.

Senem Barık’ın uyuşturucu suçundan cezaevinde olan amcası Arap Barık’ın eşi olduğunu söyleyen Doğan Barık, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini savundu. Barık, adliyeye götürülürken de cinayeti dedesi Hikmet Barık’ın işlediğini ileri sürdü.

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DÖNER SİPARİŞİ SONLARI OLDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken eşi cezaevine girdikten sonra oturduğu Dedekorkut Mahallesi’nden kaçan Senem Barık’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde ev kiraladığı, burada akrabası Zeliha Sevgilibaş ile birlikte yaşadığı öğrenildi. 

Fuhuş dedikodusunun ardından Barık ailesi tarafından her yerde aranan ve hakkında infaz kararı alındığı iddia edilen Senem Barık’ın olaydan önce döner siparişi verdiği, yemeği getiren paketçinin, kadınları da ailesini de tanıdığı, adreslerini de Hikmet Barık’a bildirdiği ortaya çıktı.

Ailenin de 2 otomobille eve gidip, kadınları olay yerine götürerek öldürdüğü belirlendi.

DHA

cinayet , infaz , adana , namus , aile meclisi