Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında örgütün bir numaralı firari şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 75 bin 260'şar yıl, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüphelinin ise 13'er yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul etti. Sanıkların 10-17 Mayıs tarihleri arasında yargılanmasına başlanacak.



Firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 kişinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260'ar yıl hapsi istendi.

YÖNETİCİLERE 75 BİN 260'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 kişi hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Öte yandan 3 bin 762 kişinin müşteki olarak yer aldığı 500 sayfalık iddianamede, 18'i örgüt yöneticisi olmak üzere 48 kişi şüpheli olarak yer almıştı.



