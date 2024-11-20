Çiftlik Bank'ın ardından 50 milyon TL'lik ''Hindi Çiftliği'' vurgunu

Ankara'da Devlet Su İşleri'nde memur olarak çalışan bir kişinin Diyarbakır'da 'hindi çiftliği' kuracağı iddiasıyla çalışma arkadaşlarını 50 milyon TL dolandırdığı iddia edildi.

Konya'da Çiftlik Bank kuracağını söyleyerek çok sayıda kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ardından bu kez de Ankara'da 'hindi çiftliği' dolandırıcılığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da hindi çiftliği kuracağını söyleyerek çevresindekilerden 50 milyon lira toplayan D.D. kayıplara karıştı. Savcılık soruşturma başlattı.

Ankara'da Devlet Su İşleri'nde memur olarak çalışan D.D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyledi. Bunun özerine D.D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla D.D.'ye verdi.

İşe gelmeyince peşine düştüler

D.D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

D.D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, D.D.'nin araç kiraladığı tespit edildi. Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen D.D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdı

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında D.D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. İfade veren B.G., D.D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek D.D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti. Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi