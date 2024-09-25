Çiftlikbank davasında ''Tosuncuk'' için istenen ceza belli oldu

Çiftlik Bank ana davasında savcı mütalaasını verdi. Elebaşı olmakla suçlanan Mehmet A'nın 4414 müşteki yönünden ve 3 ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapsi talep edildi.

Çiftlik Bank davası sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı M.A. ve ağabeyi F.A.’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, M.A., F.A. ve O.K.’nın 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Kara kutu olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan O.K. yeniden tutuklandı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve 3 Temmuz 2021’de tutuklanan ’Tosuncuk’ lakaplı M.A.‘ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A. ve F.A., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Kara kutu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık O.K., C.Ç., Serdar Tosun ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

88 BİN 302'ŞER YIL HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık M.A., F.A. ve O.K. hakkında “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 88 bin 302'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Esasa ilişkin söz verilen tutuklu sanık M.A. ve F.A., Mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Tutuksuz sanık O.K. ise, “Suç işlendiği dönemde Türkiye’de bile yoktum. Adli kontrol ile serbest kalma durumumun devam etmesini istiyorum” dedi.

YENİ YAKALAMA KARARLARI

Mahkeme, Mehmet ve F.A.’ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar O.K., C.Ç. ve S.D.’nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına diğer 14 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank’ın kurucusu ve ’Tosuncuk’ lakaplı M.A. ile ağabeyi olan F.A. hakkında ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ’Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve ’Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası isteniyor.