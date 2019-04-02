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  4. 02 Nisan 2019 08:06

Çiftlikte korkunç infaz

Adana’da kullanılmayan bir çiftlik içerisinde başından vurulmuş halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çiftlikte korkunç infaz
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Olay, Yüreğir İlçesi Çamlıbel Mahallesi 2938 sokakta kullanılmayan bir çiftlik meydana geldi. İddiaya göre, tek el tabanca sesi ve ardından yardım çığlığı duyan mahalle sakinleri dışarı çıktıkları sırada plakasını alamadıkları bir otomobilin hızla kaçtığını gördü.

Yardım çığlığının kullanılmayan çiftlik içerisinde geldiğini fark eden mahalle sakinleri olay yerine gittikleri, Suat Duruhan’ı başından vurulmuş halde buldu. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Duruhan yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Duruhan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Durahan’ın vurulduğu yerde 1 adet boş kovan buldu. Katil zanlısı ya da zanlıların kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

 
 
 

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