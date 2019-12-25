Çiğdem'i öldüren sevgilisine indirimsiz müebbet

Kayseri’de tartıştığı sevgilisi Çiğdem Tokgöz'ü (28) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aslan Aydemir (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 28 Ekim günü Talas ilçesi Deliçay Sokak'ta Çiğdem Tokgöz'ün yaşadığı evde meydana geldi. Bünyan ilçesinde çiftçilik yapan evli Aslan Aydemir, tartıştığı sevgilisi 2 çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ü ekmek bıçağı ile bıçaklayarak, öldürdü. Yakınları tarafından polise teslim edilen Aslan Aydemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aslan Aydemir hakkında Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık ile Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme, son sözünde "Pişmanım" diyen Aydemir’i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezada iyi hal ve tahrik indirimi uygulamadı.