Cihangir sapığına istenen ceza belli oldu

Cihangir'de bulunan Sanatkarlar Parkı'nda bir kadını taciz eden ve kadına bıçak çeken sapık için istenen ceza belli oldu.

Cihangir Roma(Sanatkarlar)Parkı'nda yabancı uyruklu bir kadını taciz ettiği sırada bıçak çekerek korkutmaya çalışan saldırgan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olay, geçtiğimiz 9 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. İddiaya göre parkta elinde telefon ile yürüyen Finlandiyalı kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.

Saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı. Direndiği için saldırgan tarafından boğazı sıkılan genç kadının görüntüleri, sosyal medyada infiale neden olmuştu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı. Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), polis ekipleri tarafından Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.



"Hoşlandım, kalçasını sıktım. Bağırınca bıçak çektim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 19 yaşındaki genç, parkta gezip öylece dolaşıyor iken bir bankta tek başına oturan ve telefon ile konuşan daha önce tanımadığı bir kadın gördüğünü, en başta iki metre kadar uzakta yan tarafındaki taşa oturduğunu, sahile ve manzaraya baktığını, sonra kalkarak bankta oturan kadının yanına oturduğunu çünkü kadının hoşuna gittiğini anlattı. Aynı bankta oturan kadını takip için peşinden gittiğini kaydeden genç adam, 'Bir anda kendimi kaybettim. kadının kalçasına dokundum, çığlık atınca panik yaparak ağzını kapattım. Susmayınca bıçağı görünce susar belki diyerek cebinden bıçağı çıkartıp gösterdim ancak bağırmaya devam etti. Korktum kaçtım, pişmanım' diyerek kendisini savundu. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık soruşturma kapsamında mağdur kadının kimliğini tespit çalışmaları başlattı. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda izlenen güvenlik kameraları ve KGYS kameraları ile mağdurun kimliği yine de tespit edilemedi. Olayla ilgili Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışan Akif S.'nin ifadesine başvuruldu. Akif S., Cihangir Sosyal Tesisleri önünde görevini ifa ederken bir kadın çığlığı duyduğunu, sesin geldiği yere doğru baktıktan sonra görev yaptığı yerin yanında bulunan Sanatkarlar Parkı içerisinde yaklaşık 200 metre uzağındaki mesafede bir erkek şahsın kadın bir şahsa sarıldığını, elinde bıçak olduğunu ve zorla bu kadını alıkoyduğunu gördüğünü uzak mesafade olduğu için bağırarak yardım ettiğini kaydetti.



36 yıl hapsi istendi

Savcılıkça yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Berzan E.Ç. hakkında, 'Basit Cinsel Saldırı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Tehdit' suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, gencin Cihangir Roma(Sanatkarlar)Parkı'nda bulunduğu sırada olay yerinde bulunan mağdur kadını gördüğü, telefon ile görüşen mağdurun arkasından yürüyerek ilk önce mağdurun sırtına elle dokunduğu, sonrasında şehevi ve cinsel arzularını tatmin etmek maksadı ile ani ve kesik olmayan devamlılık arz eden hareketler ile mağdurun kalçasına elle dokunarak saldırısını yoğunlaştırarak arttırdığı, mağdurun bağırmasını engellemek için ağzını kapattığı, mağdurun direnmeye çalıştığı anlatıldı.

Sabah