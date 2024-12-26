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Çilingirle girilen evde korkunç manzarayla karşılaştılar

Çilingirle girilen evde korkunç manzarayla karşılaştılar
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Çorum'da kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki A.V.'nin, evinde başı parçalanmış cesedi bulundu. V.'nin beslediği ''Pitbull'' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta meydana geldi. Yurt dışındaki ailesi A.S.V.'den 3 haftadır haber alamayınca, yakınlarıyla telefonla görüşüp yardım istedi. Bunun üzerine bir yakını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde V. başı parçalanmış halde buldu. A.S.V.'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

V.'ın başının evde beslediği 'Pitbull' cinsi köpeği tarafından parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. A.S.V.’nin köpeğin saldırısında mı, yoksa başka bir nedenle mi yaşamını yitirdiği, otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak. 

DHA

Etiketler Çorum pitbull parçalanmış ceset
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