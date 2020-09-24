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  4. 24 Eylül 2020 12:47

Çimlere basan çocuğun babasına saldırdı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir parkta çocukların çimlere basması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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Olay dün akşam saatlerinde Aziz Sancar Parkı’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde ilçenin en hareketli parkında oynayan çocuklara kızan Mehmet A, çimlere bastığı gerekçesiyle Furkan T. (10) adlı çocuğun bisikletini alarak yere attı. Bisikletin lastiğini de indiren Mehmet A.’nın bu davranışlarını gören küçük çocuğun babası Sadrettin T. olay yerine geldi. Çıkan tartışmada Sadrettin T.’ye yumruk atan Mehmet A.’ya çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Hakaretler sonrasında Mehmet A. ile Sadrettin T. arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen ekipler iki şahsı karakola götürerek işlem yaptı.

İHA

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