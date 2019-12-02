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  4. 02 Aralık 2019 07:14

Cinayet gibi kaza ! Otomobilin altında 700 metre sürüklendi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobil, çarptığı motosikletin arkasında bulunan kadını altına alarak 700 metre sürekledi. Yeni evlendiği öğrenilen kadın hayatını kaybetti.

Cinayet gibi kaza ! Otomobilin altında 700 metre sürüklendi
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Kaza saat 23.00 da Eşrefzade mahallesi Kılıçaslan caddesinde meydana geldi. 16 H 8712 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Osman A'nın kullandığı 16 AFE 272 motosiklete çarptı. Kazanın şiddetiyle Osman A. (25) yaralanırken, arkasında oturan eşi Merve A. (22) otomobilin altında kaldı. Hızını kesmeyen otomobil sürücüsü talihsiz genç kadını tam 700 metre sürükledi. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü. Merve A. ile Osman A.'nın iki ay önce evlenerek hayatını birleştirdi öğrenildi.

DHA-İHA

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trafik kazası , bursa , iznik
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