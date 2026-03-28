  4. Cinayet soruşturmasında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaki skandal iddiaya açıklama geldi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Aleyna Kalaycıoğlu hakkında sosyal medyada yayılan "kötü cezaevi koşulları" iddialarına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan jet yalanlama geldi. Başsavcılık, koğuşlarda yer olmadığı ve kavga çıktığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını rakamlarla açıkladı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturmasında kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun cezaevindeki son durumu sosyal medyada yayılmıştı. Kalaycıoğlu'nun koğuşta kavga ettiği, çeşitli hastalıklar geçirdiği iddia edilmişti.

 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iddialara ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesi olayından ötürü tutuklanan ve halen Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Aleyna Tutuş Kalaycıoğlu’nun kaldığı koğuşta çok fazla sayıda kişi olduğu, sürekli kavgalar yaşandığı, havalandırma alanının yetersiz olduğu, yeterli sayıda yatak olmadığı, tutuklunun yemek yiyemediği vs. iddialarını içerir paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede, toplam 32 kişi kapasiteli 16 oda bulunmakta olup üniteden toplam 63 kişi kalmaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı odada ise 4 kişi bulunmaktadır. Tüm tutuklu ve hükümlülere, kurum girişi sırasında yatak, nevresim takımı, battaniye, hijyen seti, tek kullanımlık havlu vb. ihtiyaçları teslim edilmekte olup; kurumda yatağı olmayan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kaldığı ünitede kavga yaşandığına dair herhangi bir tutanak, sözlü veya yazılı bir şikayet bulunmamaktadır. Adı geçen tutuklunun kuruma kabulünün yapıldığı 24.03.2026 tarihinde psikolog görüşme yapılmış olup; görüşmeler sırasında olumlu tutum ve davranış gösterdiği ve herhangi bir şikayet dile getirmediği rapor edilmiştir Sosyal medya yansıyan iddialar ile ilgili tutuklunun herhangi bir müracaatı bulunmamaktadır. İzah olunan nedenlerle yapılan sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İHA

O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal
Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu
Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü!
Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi!
Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor!
Üniversitelerde 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 modeli için düğmeye basıldı
Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor!
