Cinayete kurban giden Hatice hemşire, katili ile aynı karade!

Didim’de yaşayan emekli hemşire Hatice T., 10 Ekim gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıp kadını aramak için kardeşi ve oğlu Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. 50 yaşındaki Hatice T.'nin biri tarafından tutulduğundan endişe eden aile çok daha kötüsüyle karşılaştılar. Aile ekrana çıktıkları günün akşamında acı haberi aldılar.

Polisin 4 gündür aradığı Hatice T.'nin cesedi bataklıkta bulundu. 50 yaşındaki emekli hemşirenin gövdesinin bataklığa gömüldüğü sadece 4 parmağının dışarda kaldığı belirlendi. Polis cesedi yüzeyde görünen o parmaklar sayesinde buldu.

Hatice T.'nin katili 58 yaşındaki emekli bankacı Suat A. çıktı. Fransızca bilen ve çevresinde kültürlü biri olarak tanınan Suat A.'nın 2 evlilik yaptığı ve boşandığı öğrenildi. Çocukları olan Suat A., 6 yıl önce Didim'e yerleşmiş.

Didim Türk Sanat Müziğe korosuna giren Suat A. burada kendisi ile aynı dönemde koroya başlayan Hatice T. ile tanışmış. İkilinin korodaki arkadaşlığı 3 yıl normal şekilde devam etmiş. 3 yılın sonunda ise gönül ilişkileri başlamış. Hatice T. ile Suat A. 1 yıl birlikte yaşamışlar.

Hatice T. 1 yıllık beraberliğin ardından ilişkiyi bitirmiş. Ancak Suat A. bunu kabullenememiş ve son 2 yıldır kadını taciz edip 'görüntüler var bunları çocuklarına yollarım' diyerek tehdit etmiş. Emekli hemşirenin evine 2 kez çatıdan giren Suat A. son seferinde oğluna yakalanmış.

Annesinin taciz edildiğini ve tehdit edildiğini öğrenen Görkem T., karakola gidip şikayette bulunmuş. İfadesi alınan Suat A., "beni kendileri eve davet ettiler' diyerek iddiaları reddetmiş. Görkem T. ise savcılığa giderek Suat A. hakkında 'eve yaklaşmama kararı' çıkarttırmış.

Olay günü olan 10 Ekim'de Hatice T. gece saatlerinde evinden aracıyla çıkıyor. O saatten sonra da ondan bir daha haber alınamıyor. 4 gün boyunca aranan Hatice T. o günü kadar hiç habersiz ortadan kaybolmadığı için çocukları başına bir şey gelmiş olduğundan endişe ediyorlar.

Aile polise şüpheli olarak Suat A.'nın ismini veriyor. İlk başta iddiaları reddeden Suat A., aracında kan izleri bulununca cinayeti itiraf ediyor. Polis sorgusunda 'Hatice T.'yu çok sevdiğini, kendisinden ayrıldığı için öldürdüğünü' söylüyor. Hatice T.'nun o gün evine geldiğini belirten Suat A., aralarında tartışma çıktığını ve onu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

BATAKLIĞA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Suat A., Hatice T.'nin cesedini aracıyla Hisar Mahallesi’ndeki arıtma tesisi yakınındaki bataklığa götürdüğünü ve oraya gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, batağa gömülmüş olan Hatice T.'nin cesedini buldu.