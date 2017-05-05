Cinayeti polisin mavi gözleri aydınlattı !

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, büfeyi av tüfeğiyle basan bir kişi, işletmeci Abdullah Güner'i (28) öldürdü, 3 yakınını yaraladı. Polis ağır yaralı Zekai Güner (19) ile yoğun bakımda görüştü. Güner, konuşamadığı için bilgi almaya gelen mavi gözlü polisi işaret etti. Polisler kağıda "katil mavi gözlü müydü?" diye yazdı. Güner bu soruya "evet" yanıtı verdi. Zanlının kaçarken kullandığı aracı belirleyen polis, ruhsat sahibi kadının eşi Fatih Toprakçı'nın mavi gözlü olduğunu tespit etti. Zanlı evinde yakalandı.



