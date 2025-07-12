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Cinayetten aranıyordu, ölü olarak bulundu!

Cinayetten aranıyordu, ölü olarak bulundu!
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Bilecik'te 16 Haziran günü ölü bulunan kadının kayıp olan kocası da Sakarya Nehri kıyısında ölü olarak bulundu.

Olay, 16 Haziran günü Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kuzeykent Sitesi'nde meydana gelmişti. S.G. adlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen polisler, okulda olan özel gereksinimli oğlunun yanına giderek evin anahtarını aldı. Çocukla birlikte eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yatak odasında kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin çalışmaları ve nöbetçi savcının da incelemeleri sonrasında, S.G.'nin cenazesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumundaki incelemeden sonra belli olacağı öğrenildi.

Babanın telefonları kapalı

Polis, S.G.'nin eşi İ.G.'ye cep telefonundan ulaşamayınca şüpheli şahsı arama çalışmalarına başladı. Şahsın olay günü 14.30'da evden araçla ayrıldığı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden Bursa'nın İznik ilçesine doğru gittiği tespit edildi.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Bilecik'ten bir polis ekibi G'yi aramak için yola çıkarken, araç olay günü Osmaneli-İznik kavşağını geçince 600 metre ileride Sakarya Nehri kenarında terk edilmiş halde bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekipleri hem Sakarya Nehri'nden hem de karadan İ.G.'yi arama çalışmalarına başlarken, bir sonuç alamamışlardı.

Cesedi çürümüş halde bulundu

Dün gece ekipleri Osmaneli'nde Sakarya Nehri kenarında bir erkek cesedi ihbarı alan ekipleri hemen olay yerine gitti. Çürümüş halde bulunan erkek cesedinin S.G.'in eşi İ.G.'ye ait olduğu öğrenildi. Cenaze savcının incelemesinin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

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Etiketler bilecik kadın cinayeti
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