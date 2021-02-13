''Cinci hoca''ya tahliye!

Burhan D., Esenler ilçesinde eşinden ayrılma aşamasındaki çok sayıda kadına kendisini hoca olarak tanıttığı, evliliklerini kurtarabileceğini vadederek kadınlardan hem para aldığı hem de vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası tutuklanmış, daha sonra hakkında tahliye kararı verilmişti. Ancak ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılandığı başka bir davada daha tutuklu olması nedeniyle serbest bırakılmamıştı.

Burhan D. hakkında hazırlanan iddianamede 21 Haziran 2015’te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının akrabası olan ve hakkında ‘terör örgütü üyeliğinden’ dava açılan Tuncer Burhan D. tarafından Facebook hesabında “HDP İlçe binasında iftar” yazısıyla paylaşıldığı kaydedilmişti. Programın yapıldığı yerde örgütü simgeleyen bayrakların bulunduğu, birçok örgüt mensubunun resimlerinin duvarda asılı olduğu, Burhan D.’nın da masada elleri açık şekilde dua eder halde oturduğu belirtilmişti. Burhan D.’nın dört yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bu davanın ilk duruşması görüldü.

Mahkemeye getirilen Burhan D., kimlik sorgusunda, altı çocuklu olduğunu, imamlık yaptığını ve aylık 2 bin 500 lira geliri olduğunu söyledi.

Sanık şöyle konuştu: “Ben Siirt Arapları Medresesinde okudum. Aslen Arap kökenliyim. PKK ile hiçbir alakam yoktur. İftar yemeğine sadece iftar yemeği olduğu için gittim. Ramazan ayında iftarımı açmadan önce dua yaparım. Orada propaganda amaçlı olarak dua yapmadım. PKK örgütüne karşı bir insanım. HDP üyeliğim kesinlikle yoktur” dedi.

Mahkeme heyeti, Tuncer Burhan D.’nın tanık olarak dinlenmesine ve sanık Burhan D.’nın tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi oluşu, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu. Duruşma ertelendi.