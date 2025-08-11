Cinnet getiren anne kızını öldürüp intihar etti

İzmir'in Dikili ilçesinde cinnet getiren anne, iki kızını bıçakladı. 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı. Olayın ardından intihar eden kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Salimbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunlar yaşadığı ve aile içi problemleri olduğu ileri sürülen H.G. (25), evinde cinnet getirerek kızları A.(2) ve N.G.'yi (3) bıçakladı. Ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan anne ile çocukları ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Dikili Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan A.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı anne H.G., sevk edildiği Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirirken, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen 3 yaşındaki N.G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba C.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHA