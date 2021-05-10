Cinnet getiren kadın eşini bıçakladı

Antalya'nın Elmalı ilçesi bir kadın, alkollü olduğu iddia edilen eşi ile arasında çıkan tartışma sonucunda eşini bıçaklayarak öldürdü.

Antalya'nın Elmalı ilçesi yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 64 yaşındaki Hülya K. ve alkollü olduğu iddia edilen 60 yaşındaki Salih K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesiyle Hülya K., eline aldığı bıçakla eşini ağır yaraladı.



İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Salih K. hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Salik K.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Hülya K. da polis tarafından gözaltına alındı.

Hülya K.’nın yakınlarından edinilen bilgiye göre, Hülya K.’nın psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı, daha önce de eşini bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.

2 çocuk babası Salih K’nın cenazesi otopsinin ardından oğlu Sinan K. tarafından morgdan alınarak defin için Elmalı’ya götürüldü.