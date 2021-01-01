Cinsel içerikli videodaki karısını kazağından tanıyıp aldatıldığını öğrendi

İstanbul'da yaşanan inanılmaz aldatılma olayı dedektif filmlerine taş çıkaracak cinstendi. Videoda arkası dönük halde kameraya yansıyan kişinin eşine çok benzediğini fark eden adam görüntüleri izlemeye devam etti.

Sabah'ın haberine göre çift uzun yıllardır evliydi. S.M. sosyal medyada gezinirken uygunsuz bir videoya denk geldi. Gördüğü manzara karşısında şoka girdi çünkü videodaki kişinin üzerindeki kazağın da eşine hediye olarak aldığı kazakla aynı olduğunu gördü.



İstanbul Aile mahkemesine başvuran adam olayla ilgili ise şunları söyledi: "Beni aldattığını bir erkek tarafından sosyal medyada paylaşılan uygunsuz video sayesinde öğrendim. Kazağı ona ben hediye almıştım." Görüntüyü mahkemeye delil olarak sunarak boşanma davası açtı.