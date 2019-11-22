  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Kasım 2019 23:55

Cinsel istismar zanlısı, kelepçeleriyle firar etti!

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak polis tarafından teslim edilmek üzere cezaevine getirilen 23 yaşındaki zanlı görevlilere teslim edildiği sırada açık bulduğu kapıdan kelepçeli olarak firar etti.

Cinsel istismar zanlısı, kelepçeleriyle firar etti!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, cinsel istismar suçundan polis tarafından gözaltına alınan Tarık G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, tutuklanan Tarık G.'i Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki cezaevine teslim etmek üzerine götürdü. Elleri kelepçeli olarak kapıdan içeri alınan Tarık G., görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak açık kalan kapıdan koşarak kaçtı. Elleri önden kelepçeli olarak araziye doğru kaçan Tarık G., bir süre sonra izini kaybettirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tarık G.'in kaçtığı arazide arama çalışması başlattı.

Polis ve jandarma, ellerinde fenerlerle bölgede geniş çaplı arama yaptı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, dereleri, ormanlık alanları ve tarım arazilerini didik didik aradı.

 Trafik polisleri de yolu keserek araçları tek tek arayıp, geçişlerine izin verdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
polis , kelepçe , tutuklu , cinsel istismar zanlısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM