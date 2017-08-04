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  4. 04 Ağustos 2017 11:03

Cinsel istismar zanlısının pişkin yanıtı çıldırttı

Adana'da 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarla suçlanan zanlı kendisini görüntüleyen gazetecilere böyle seslendi.

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Adana'da 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı. Zanlı gazetecilere 'Sizin torununuza mı yaptılar' diyerek pişkin cevaplar verdi.
 
Olay, 30 Temmuz Pazar günü Havut Mahallesi’nde bahçe içerisinde meydana geldi.

İddiaya göre D.A. (51), evinin önünde oynayan 11 yaşındaki H.T.’yi arabasına alıp portakal bahçelerine götürerek cinsel istismarda bulundu.

EŞİNE HABER VERİLDİ

Daha sonra D.A. izini kaybettirdi. Polis ekipleri her yerde D.A.’yı ararken, 2 Ağustos günü polis merkezi adamın evine geldiği ihbarını aldı. Polis ekipleri D.A.’nın evini kontrol ettiğinde evin kapalı olduğunu görmesi üzerine, eşine haber verdi. Evlerine gelen eşi S.A. evin içeriden sürgüyle kapalı olduğunu fark etti.

KENDİSİNİ KARNINDAN BIÇAKLAMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiğinde, kendisini karnından bıçaklamış bir şekilde D.A.’yı buldu. Polisleri karşısında gören D.A. bıçağı boğazına dayadı. Polis ekiplerinin uzun uğraşı sonucu D.A.’nın elinden bıçak alındı. Daha sonra polis tarafından hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi olan zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi. 

 "SİZİN TORUNUNUZA MI YAPTILAR"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğinde sorgulanan zanlının susma hakkını kullandığı öğrenildi. Zanlı daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada kontrolün ardından adliyeye götürülen D.A. basın mensuplarının soruları üzerine, "Sizde utanma var mı? Benim yanımda mıydınız? Kaç lira kazandınız bugün? Kuru iş için kendinizi verirsiniz. Sizin torununuza mı yaptılar?" diyerek küfürler savurdu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan zanlının 6 yıl önce de cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.
 

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