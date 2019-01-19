Cinsel istismara temizlik cezası skandalı

Ailelerinden koparılıp cemaatlerin yurtlarına ve Kuran kurslarına verilen çocukların yaşadığı cinsel istismarlara bir yenisi daha eklendi. İddialara göre Beykoz’un İshaklı Köyü’ndeki Kuran kursunda 11 yaşındaki bir çocuk 13 yaşındaki başka bir çocuğu istismar etti. Olayı duyan kurs görevlilerinin ise iki çocuğa temizlik cezası vererek, ‘bir daha böyle şeyler yapmayın’ dediği iddia ediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre olay; kursta kalan başka bir öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı. Beykoz Çocuk Büro Amirliği’nde psikolojik danışman eşliğinde mağdur çocuğun ifadesi alındı. Psikolojik danışman, çocuğun kaldığı yurdun dini eğitim veren bir kuruluş olması nedeniyle ahlaki normlar çerçevesinde ifadelerde bulunduğu aktararak, “bu durum çocuğa vicdani sorgulamalar yaşatmıştır. Çocuk kendisini istismar eden kişi ile günah sevap kavramlarından dolayı barışmıştır” dedi.

‘Abi yapma haramdır’

Beykoz’un İshaklı Köyü’ndeki Kuran kursunda yaklaşık bir ay önce 11 yaşındaki çocuğu, 13 yaşındaki bir başka çocuk istismar etti. Olayı gören 16 yaşındaki A.Ç. isimli bir başka çocuk gördüklerini gidip kurs hocalarına anlattı. Hocalar iki çocuğa temizlik cezası vererek, “bir daha böyle şeyler yapmayın” dedi. 16 yaşındaki çocuk ise bir süre sonra sigara içtiği için yurttan atılarak Erzurum’daki ailesinin yanına gönderildi ve kursta yaşanan olayı ailesine anlattı.

Aile, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Beykoz Çocuk Büro Amirliği’nce mağdur çocuğun ifadesi alındı. İfadesinde yaşadıklarını bir bir anlatan mağdur çocuk “Abi yapma haramdır” dediğini söyleyerek; kursta istismar edilen diğer çocuklar olduğunu da bildirdi, ancak şikayetçi olmadı.

‘Günah sevap kavramlarından dolayı barıştı’

İfade işlemleri sırasında çocuğun yanında bulunan psikolojik danışman, çocuğun kaldığı yurdun dini eğitim veren bir kuruluş olması nedeniyle çocuğun ahlaki normlar çerçevesinde ifadelerde bulunduğu aktararak, “bu durum çocuğa vicdani sorgulamalar yaşatmıştır. Çocuk kendisini istismar eden kişi ile günah sevap kavramlarından dolayı barışmıştır” dedi.

‘Çocuklarımızı istismara kurban ettirmeyin’

Konuyla ilgili gazetemize açıklamada bulunan CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, eline geçen bir polis ifadesini dehşet içinde kalarak okuduğunu söyledi.

Yarkadaş, “Ne yazık ki; cemaat yurdunda yaygınlaşan bir istismar zinciri var. Öğrenciler arasındaki istismar vakalarını önleyen ve önleyecek bir mekanizma da yok. Küçücük çocuklar ailelerinden uzak güvensiz bir ortamdalar. Bu ve buna benzer binlerce cemaat yurdu var! Ne bir denetim var; ne de bu tür vakaları engelleyecek bir sistem... Yeter! Din eğitimi adı altında çocuklarımızın geleceğini karartmayın. O çocuklar ülkemizin geleceğidir. Çocuklarımızı istismara kurban ettirmeyin. İçimiz acıyor” dedi.

Ayrıca İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri dün Barış Yarkadaşı telefonla arayarak, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.