Cinsel istismara uğradı, hamile kaldı, katledildi! Günler önce her şeyi anlatmış

İstanbul Sarıyer'de, 5.5 aylık hamile O.B (18), eski nişanlısı S.T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. O.B.'nin 6 ay önce A.Ö. tarafından cinsel istismara uğrayıp, hamile kaldığı ve bu yüznden S.T. ile ayrıldığı öne sürüldü. O.B.'nin ve cinsel istismar şüphelisi A.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı.

S.T. eski nişanlısı O.B.'ı 25 Haziran'da saat 23.30 sıralarında konuşmak için Kılıçpınar Caddesi'ne çağırdı. O.B., buluşmaya üvey kardeşi D.C.(13) ile birlikte gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S. T. yanında getirdiği silahla 5,5 aylık hamile B.'ye ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan O.B., kanlar içinde yere yığıldı. S.T. ise babasına ait olan araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan B., yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.T.'nin Bağcılar'da olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda S.T., olaydan kısa süre sonra, saklandığı Bağcılar'daki amcası A.T.'nin evinde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Gözaltına alınan S.T. ve saklanmasına yardım eden amcası A.T. emniyete götürüldü. Diğer yandan, O.B.'ye yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.Ö.'nün ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

'ENGEL OLAMADIM; KORKUDAN KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM'

Cinsel istismara uğrayan O.B.'nin istismar sonrası emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. B. ifadesinde "A.Ö. benim yaklaşık 5-6 ay ance ayrılmış olduğum eski sevgilim olur. Kendisiyle Instagram isimli uygulama üzerinden 2025 yılının Ocak ayında tanıştık. O dönem uzun süre konuştuk. Beni 2025 yılının Ocak ayında gününü tam hatırlamadığım bir gün, Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesine çağırdı. Orada kendisiyle dışarıda buluştuk. Daha sonra bana 'Babamın iş yerine gideceğim, babamdan para almam gerekiyor' dedi ve birlikte babasının iş yerine gittik. İş yeri yıkık dökük ve ıssız bir yerdeydi. Hatırladığım kadarıyla yan tarafında bir turşucu vardı. İçeriye girdiğimizde dışarısı gündüz olmasına rağmen çok karanlıktı. Orada bizden başka kimse yoktu. Arkamdan bana yaklaştı ve bir anda bana saldırmaya başladı. Ağzımı eliyle kapattı bileklerimi sıktı. Beni orada bir yere fırlattı. Ben bağırmaya çalıştım ancak kimse duymadı ve ben istemediğim halde benimle zorla birlikte oldu. Ben istemedim ancak karşı koymadım, engel olamadım. Daha sonrasında ben korkudan bunu kimseye söyleyemedim. Ailemin haberi yoktu. Yaklaşık 1 hafta önce karın ağrılarım ve regl olmamam sebebiyle hastaneye gittim ve hastanede hamile olduğumu öğrendim. Bu yaşadığım olayı aileme söylemek zorunda kaldım. Ailem konuyu öğrenince ailemle birlikte 9 Haziran 2025 tarihinde A.Ö.'yü bulmak için oturduğu yere gittik. Evini bulduğumuzda polisi aradık ve yakalanmasını talep ettik. A.Ö. isimli şahısla bu geçen 5 aylık süreçte hiç görüşmedim; konuşmak istemedim; ancak kendisi babamı bana zarar vermesi için çok kez kışkırtmaya çalıştı. Babama mesajlar attı, amaç babama beni dövdürmekti" dedi.

'ÇOCUK BANA AİT DEĞİLDİR'

Diğer yandan O.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylediği A.Ö.'den 9 Haziran'da şikayetçi olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli A.Ö.'nün ifadesinde, "O.B. isimli şahısla Instagram isimli uygulama üzerinden tanıştık. Daha sonra kendisiyle buluştuk ve sevgili olduk. Yaklaşık 1,5 ay kadar sevgili kaldık. Bu süreçte kendisiyle çok kez buluştuk. O.'nun ifadesinde söylemiş olduğu şekilde buluştuğumuzda babama ait iş yerine beraber gitmedik. Ben kendisine saldırmadım. Asla zorla birliktelik yaşamadık. Ben ona cinsel saldırıda bulunmadım. Biz O. ile isteği dahilinde ya da dışında hiç cinsel birliktelik yaşamadık. Bunlar tamamen iftiradir. Çocuk bana ait değildir. Ben O.'nun babasına da herhangi bir şekilde mesaj atmadım. Bahse konu mesaj gönderen hesap bana ait değildir. Bu şekilde bir hesabım yok" dediği öğrenildi.

DHA