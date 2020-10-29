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  4. 29 Ekim 2020 18:41

Cinsel istismara uğramıştı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Muğla'da, rahatsızlandığı için götürüldüğü hastanede 38 haftalık hamile olduğu belirlenen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı.

Cinsel istismara uğramıştı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmalarının ardından açtıkları velayet davası sürdüğü için Fethiye'deki bir yurtta kalan 14 yaşındaki Y.S.A., yaklaşık 2 ay önce intihar girişiminde bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine Muğla il merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi.

RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI, HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Geçen 19 Ekim'de burada rahatsızlanan Y.S.A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Y.S.A. ertesi gün bir erkek bebek dünyaya getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastane yetkilileri, 14 yaşında doğum yapan Y.S.A'nın durumunu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Durum Y.S.A.'nın, annesi Sevgi S'ye (39) de haber verildi. Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki bir barda çalışan erkek arkadaşı Selçuk Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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