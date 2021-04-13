Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuktan iyi haber

Uşak’ta darp edilen ve cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki çocuk yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen 2 yaşındaki çocuğun, tedavisinin devam ettiği belirtildi. Daha önce de istismar, hırsızlık ve yaralamadan birçok dosyası bulunduğu öğrenilen Yaşar E.’ın MHP bayraklarıyla fotoğrafı ortaya çıktı.

Uşak’ta geçtiğimiz cuma (9 Nisan) günü iddiaya göre, Yaşar E. tarafından darp edilen 2 yaşındaki çocuk, Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan çocuğun cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Darp edilen ve cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

MHP BAYRAĞIYLA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin avukatı Ezgi Sağcan, “Uşak’ta cinsel istismara maruz kalan 2 yaşındaki bebeğimizin davasını üstlendik. Sanık tutukludur ve dosya hakkında gizlilik kararı mevcuttur. Bebeğimiz yoğun bakımdan çıktı, serviste tedavisi sürüyor. Yakınlarının konaklama ve diğer ihtiyaçları giderildi. Hastane başhekimliği, valilik, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ile savcılık gerekli özeni gösteriyorlar. Uşak kadın dayanışması yine büyük bir özveri içinde” dedi.

Daha önce de istismar, hırsızlık ve yaralamadan birçok dosyası bulunduğu öğrenilen Yaşar E.’ın MHP bayrağıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın ardından fail Y. E. isimli erkek "öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.