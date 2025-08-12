  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cinsel organından uyuşturucu çıktı

Cinsel organından uyuşturucu çıktı

Cinsel organından uyuşturucu çıktı
Güncelleme:

Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan bir şüphelinin uyuşturucu maddeyi cinsel organı içerisinde taşıdığı belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şehir dışından Denizli’ye uyuşturucu sokmak isteyen 2 yabancı uyruklu şahıs takibe takıldı. Takip sonrasında Denizli’de malları teslim edeceği kişi ile buluştukları esnada düzenlene operasyonla 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan incelemelerde yabancı uyruklu bir şüphelinin uyuşturucu maddeyi cinsel organında taşıdığı belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinden yapılan aramalarda 6 parça halinde 145 gram metamfetamin maddesi, 260 gram sıvı halde sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan bir şüphelinin uyuşturucu maddeyi cinsel organı içerisinde taşıdığı belirlendi.

İHA

text-ad
Etiketler Denizli cinsel organ uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin yok olmaya başlayan kültürel mirası kamerada Türkiye'nin yok olmaya başlayan kültürel mirası kamerada Cesedi bidonun içinde çöplükte bulunan ''profesör'' cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı Cesedi bidonun içinde çöplükte bulunan ''profesör'' cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul kıyafeti kararı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul kıyafeti kararı İktidara yakın medyada ''Türkiyeli'' depremi: Yeni Şafak'taki köşesini bıraktı! İktidara yakın medyada ''Türkiyeli'' depremi: Yeni Şafak'taki köşesini bıraktı! CHP lideri Özel'den ''Erdoğan sonrası'' için çok konuşulacak ''TikTokçu Hakan'' iddiası! CHP lideri Özel'den ''Erdoğan sonrası'' için çok konuşulacak ''TikTokçu Hakan'' iddiası! Türkiye'nin bir devi daha iflas bayrağını astı! Türkiye'nin bir devi daha iflas bayrağını astı! Kadın seri katil bu sefer yakalandı: 22 yılda tam 11 eşini öldürmüş Kadın seri katil bu sefer yakalandı: 22 yılda tam 11 eşini öldürmüş KHK ile alındıkları göreve geri dönenler için tazminat yolu açıldı! KHK ile alındıkları göreve geri dönenler için tazminat yolu açıldı! Hükümetin memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu Hükümetin memur ve memur emeklisi için ilk zam teklifi belli oldu Türkiye'nin tescilli güzeli Hande Subaşı'nın ünlü iş insanıyla olan 6 yıllık ilişkisi bitti Türkiye'nin tescilli güzeli Hande Subaşı'nın ünlü iş insanıyla olan 6 yıllık ilişkisi bitti
60 bin TL maaş veriyor ama çalışacak eleman bulamıyor 60 bin TL maaş veriyor ama çalışacak eleman bulamıyor Kayıp iş insanı soruşturmasında ''şüpheli'' geminin fotoğrafları ortaya çıktı Kayıp iş insanı soruşturmasında ''şüpheli'' geminin fotoğrafları ortaya çıktı Fulya Öztürk, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u çileden çıkarınca, canlı yayında fırçayı yedi! Fulya Öztürk, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u çileden çıkarınca, canlı yayında fırçayı yedi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon öncesi sürpriz ayrılık Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon öncesi sürpriz ayrılık Okulların açılmasına günler kala okul kıyafeti için piyasadan toplatma kararı verildi! Okulların açılmasına günler kala okul kıyafeti için piyasadan toplatma kararı verildi! MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı MasterChef yarışmacısı Ayten Yener'in hayat hikayesi Türkiye'yi ağlattı Çanakkale'deki orman yangının bıraktığı tahribat gün ağırınca ortaya çıktı Çanakkale'deki orman yangının bıraktığı tahribat gün ağırınca ortaya çıktı Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Ceyda Ateş'ten yıllar sonra geri dönüyor Bir döneme damga vuran güzel oyuncu Ceyda Ateş'ten yıllar sonra geri dönüyor Emekliye çifte maaş promosyonu müjdesi: Bunu yapan 35 bin TL'yi alacak! Emekliye çifte maaş promosyonu müjdesi: Bunu yapan 35 bin TL'yi alacak! Dünyanın en büyük bankasından Türkiye kararı Dünyanın en büyük bankasından Türkiye kararı