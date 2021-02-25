Cinsel saldırı sanığı Musa O. davasında yeni gelişme

Beşiri ilçesinde, tabancayla intihara kalkışan ve hastanede 18 Ağustos'ta hayatını kaybeden İpek Er'in, bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa O.'ın tutuksuz yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılanan Musa O.'ın duruşması bugün, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya İpek Er'in ailesi, Siirt ve Batman Barosu ile O.'ın avukatları katıldı. Ankara'dan SEBGİS ile duruşmaya katılan O., susma hakkını kullandı.

Mahkeme heyeti; cumhuriyet savcısı, İpek Er'in ailesinin avukatı ve sanık Musa O.'ın avukatının beyanını aldıktan sonra kararını açıkladı. Sanık O.'ın sosyal medya hesapları olup olmadığının incelenmesi için duruşma, 1 Haziran'a ertelendi.