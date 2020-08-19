Cinsel saldırı sonrası intihar eden genç kızın babası konuştu

Uzman çavuş Musa O.'ın cinsel istismarına uğradıktan sonra mektup bırakıp intihar eden 18 yaşındaki İ.E. bir aylık yaşam savaşını dün kaybetti. Şüpheli Musa O.hakkında bugün tutuklama kararı çıkartılırken, İpek'in babası F.E., kızının yaşadıklarını anlattı. Musa O.'nun, arkadaş olduğu kızını evlilik vaadiyle kandırdığını ve 4 gün alıkoyduğunu söyleyen F.E. kızının intihar girişiminden bir hafta önce savcılığa şikayette bulunduklarını da söyledi.

"MAAŞIM İYİ DEYİP KIZIMI EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ"

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'a konuşan F.E. yaşananları şöyle anlattı: "Musa O., kızımı 'Devlet adamıyım, ayda 13-14 bin TL maaşım var, bana güven' diyerek ikna etmiş. Yanına almış. Kızımı yine uzman çavuş olan bir arkadaşının evine götürmüş. Kızıma hap ve alkol vererek sarhoş ediyor. 4. gün kızım, 'Niye nikâh yapmıyorsun, beni niye bu hale getirdin, aileme dönemiyorum' diyor. Musa O. ise, 'Operasyona gidiyorum. 1-1.5 ay operasyonda kalacağım. İzmir'de kuzenim var, al 500 TL oraya git. Hemen gelir nikâh basarız' diyor. Kızım İzmir'e gittiğinde Musa O. telefonunu kapatıyor."

"İNTİHARDAN BİR HAFTA ÖNCE ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Kızı intihar girişiminde bulunmadan 1 hafta önce savcılığa şikâyette bulunduklarını söyleyen F.E. şöyle devam etti: "Kızım, Batman'a döndükten sonra Musa O.'ya 4 gün boyunca mesaj yazıyor ama cevap verilmiyor. İntihardan 1 hafta önce savcılığa şikâyet dilekçesini verdik. Kızım Musa O.'a yazdığı mektupta, 'Beni tehdit ettin, ya kendimi ya da seni öldürecektim. Sana gücüm yok' diye yazmış."



NE OLMUŞTU?

Siirt'te Uzman Çavuş olarak görev yapan Musa O.'nun Batman'da 18 yaşındaki İ.E. adlı genç kıza tecavüz ettiği iddia edilmişti. Genç kız, 16 Temmuz'da Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar etmişti. İntihar ettiği günden bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi gören İ.E., dün yaşamını yitirdi. İntihar vakasının yaşandığı gün gözaltına alınan Musa O. "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tepkiler sonrası M.O. hakkında tutuklanma istemiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Tecavüz zanlısı uzman çavuş için tutuklama talebi