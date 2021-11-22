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Cinsel saldırıya uğrayan Ayşegül hayatını kaybetti

Cinsel saldırıya uğrayan Ayşegül hayatını kaybetti

Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M.'nin cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladığı genç kız yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli'de, 12 Temmuz günü Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup yaraladığı Ayşegül A. (16), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Gebze ilçesinde 12 Temmuz günü meydana geldi. Dershaneden eve dönen Ayşegül A., kendisini takip eden Afganistan uyruklu A.M. tarafından ağaçlık alana sürüklenerek cinsel istismara uğradı. A.M., kendisine direnen A.'yı boğazından sıkıp, başından yaraladıktan sonra yol kenarına taşıdı.

Yoldan geçenlerin görüp ihbar etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Ayşegül A.’yı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında yakalanan A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Başına aldığı darbeyle yaralanan Ayşegül A. ise Gebze’deki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Ayşegül A. gece saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ayşegül’ün iyileşmesini umutla bekleyen Şükran ve Metin A. çifti büyük üzüntü yaşadı. Ayşegül'ün yoğun bakımdaki tedavisi süresince hep yanında olan Metin A., kızının ölümü nedeniyle çok üzüntülü olduğunu, cenaze ile ilgili hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Metin A.'ın geçen ay yoğun bakımda kızıyla görüşürken, "Tatlım benim, güzel kızım, canım yavrum benim, bir tanem benim, kara gözlüm” diyerek severken, kendisini görünce duygulanan kızına, "Ağlama yavrum iyi olacaksın” dediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

DHA

Etiketler kocaeli cinsel istismar taş
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