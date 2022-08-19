Cip, hafriyat kamyonuyla çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta cip, hafriyat kamyonuna çarpıştı. Oluşan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında organize sanayi bölgesi yakınlarında Sultanşehir Bulvarı’nda meydana geldi. Hayrettin T.'ün (52) kullandığı 58 BZ ... plakalı cip, Tayfur Ş. (48) yönetimindeki 06 COA .... plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, cip sürücüsü Hayrettin T. hayatını kaybetti, yanındaki Büşra T. (23) ve Kadir T. (21) ile kamyon şoförü Tayfur Ş. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.